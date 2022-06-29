На Wildberries под брендом IKEA продается 1400 товаров, их выставляют сторонние предприниматели

На данный момент в интернет-магазине Wildberries под брендом IKEA продается 1400 товаров. Как сообщили «Реальному времени» в сервисе аналитики маркетплейсов «Маяк», товары реализуют 167 продавцов — и ни один из них не является представителем IKEA.

В «Маяке» отметили, что есть бренд ароматических свечей IKEA, заведенный самим Wildberries, но там нулевые продажи. Если учитывать вышеперечисленные факторы, можно сделать вывод о том, что интернет-магазин мог припасти данную категорию для последующей продажи на своем официальном сайте.

Что касается популярных акул, индивидуальные предприниматели, никак не относящиеся и не являющиеся представителями IKEA, массово продают мягкие игрушки за цену, в несколько раз превышающую себестоимость мягкой игрушки. Средняя цена по всей России за популярную мягкую акулу из IKEA составляет две тысячи рублей.

Также напомним, что медведь Дьюнгельског напрочь отсутствует в списке товаров IKEA, однако некоторые индивидуальные продавцы, не стесняясь и не опасаясь ответственности за маркировку под чужим брендом, вставляют логотип магазина IKEA в свои фотографии с данным товаром.

Фото: предоставлено сервисом аналитики маркетплейсов «Маяк»

На позапрошлой неделе стало известно, что IKEA избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики. Поиск новых владельцев для предприятий в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях уже начался. Их может приобрести мебельная сеть Hoff.

По информации СМИ, IKEA уже начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены их магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.

Жители Казани начали размещать в интернете объявления о поиске сотрудников магазина шведской компании IKEA, чтобы попасть на финальную «закрытую распродажу». Казанцы в объявлениях предлагали сотрудникам договориться об условиях покупки мебели в офлайн-формате.



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Данила Сергеев