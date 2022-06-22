IKEA начала уведомлять торговые центры о расторжении договоров аренды

Шведская компания IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены их магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости.



Речь идет о расторжении договоров в одностороннем порядке, что, как правило, влечет крупные штрафы. Это связано с повышенными рисками для арендодателей — например, они не смогут в ближайшее время найти нового подходящего арендатора на освободившиеся площади на аналогичную ставку аренды, считает старший директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

У IKEA 26 магазинов и студий в 12 городах России, один из них расположен в Казани в торговом центре «Мега». Торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA, продолжат работу в России.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе стало известно, что IKEA избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащих ей фабрики. Поиск новых владельцев для предприятий в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях уже начался. Их может приобрести мебельная сеть Hoff.

Корреспонденты «Реального времени» поинтересовались у казанцев, смогут ли в России создать свой мебельный бренд не хуже, чем IKEA.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко