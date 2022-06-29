Став начальником, каждый восьмой казанец в первую очередь уволил бы своих коллег

Жители столицы Татарстана, если бы оказались на посту начальника компании, в которой они работают, начали бы с увольнения малоэффективных сотрудников (14%) и усиления дисциплины (10%), а каждый девятый бы начал с повышения зарплаты сотрудникам, согласно результатам открытого онлайн-опроса сервиса SuperJob.



Однако помимо тройки лидирующих распоряжений по улучшению работы компании жители Казани выделили увеличение компенсационного пакета (7%). Также татарстанцы хотели бы внести систему материального поощрения за эффективную работу (8%). Не столь популярными распоряжениями среди жителей столицы Татарстана являются нововведения о дресс-коде, электронной системе документооборота и прочие.

6% казанцев предпочли отдать распоряжению об обучении и соответствующей аттестации персонала, а еще введения системы планирования для обсуждения проектов и разбору действий сотрудников компании. Для 6% процентов опрошенных приоритетом на посту начальника организации является ремонт офиса или отделения, в котором они работают, а также закупка необходимого оборудования для работы.

Не стоит забывать, что мужская часть опрошенных чаще придерживаются мнения об увольнении малоэффективных сотрудников компании, необходимости ввести систему отчетов и планировки. Женская часть опрошенных в свою очередь чаще заявляет об повышении заработной платы сотрудников организации, выдаче премий, ином распределении обязанностей, а также нормировании рабочего дня.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно результатам исследования, проведенного в июне, в России 46% жителей радуются за коллег, когда те уходят в отпуск. 15% россиян напротив грустят, когда сослуживцы отсутствуют на рабочем месте. Еще 12% завидуют, так как тоже хотят в отпуск.

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Данила Сергеев