Исследование: почти половина россиян радуются предстоящему отпуску коллег

Фото: Максим Платонов (архив)

В России 46% жителей радуются за коллег, когда те уходят в отпуск. Таковы данные исследования, проведенного порталом по поиску работы Superjob.

15% россиян напротив грустят, когда сослуживцы отсутствуют на рабочем месте. Еще 12% завидуют, так как тоже хотят в отпуск.

8% респондентов становится спокойнее, когда коллеги уходят отдыхать, а 6% понимают, что теперь придется работать за двоих и чувствуют злость и досаду. И 30% относятся к отпускам коллег равнодушно и не испытывают никаких эмоций по этому поводу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Женщины чаще завидуют чужим отпускам, мужчины больше уверяют, что равнодушны к этому. Среди радующихся за отпуск коллег больше людей в возрасте старше 45 лет. Кроме того, за 10 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, россияне стали намного спокойнее относиться к отпускам коллег.

Согласно другому исследованию, четверть россиян считают идеальным отпуск длиной в четыре недели. Для 18% оптимальны больше четырех недель, и лишь 7% хватит 10 дней для того, чтобы отдохнуть.

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Дарья Акимова