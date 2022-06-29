В Татарстане с 2000 года общая площадь жилья выросла на 37%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 2000 года общая площадь жилищного фонда выросла на 37,2%, подсчитало «Реальное время» на основе данных Татарстанстата. В 2021-м она оценивалась в 112,12 млн кв. метров.

В 2000 году в республике общая площадь жилых помещений составляла 70,38 млн «квадратов». К 2010-му она выросла почти до 86,2 млн кв. метров.

По состоянию на 2020 год площадь жилищного фонда в Татарстане оценивалась почти в 109,2 млн «квадратов». За год, к 2021-му, она выросла на 2,96 млн кв. метров.

Фото: Татарстанстат

По данным Татарстанстата, в республике в 2021 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляла 28,8 кв. метров. При этом в сельской местности она больше, чем в городской — 35,2 и 26,9 «квадрата» жилья соответственно.

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Татьяна Демина