В Татарстане на одного сельского жителя приходится больше «квадратов» жилья, чем на городского

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2021 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляла 28,8 кв. метров. При этом в сельской местности она больше, чем в городской.

По данным Татарстанстата, в прошлом году в республике на одного сельского жителя в среднем приходилось 35,2 «квадрата» жилья. В городской местности эта площадь составляла 26,9 кв. м.

Фото: Максим Платонов

Общая площадь жилых помещений в Татарстане в прошлом году оценивалась более чем в 112 млн кв. метров.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поставил задачу ввести в 2022 году жилья не меньше, чем в прошлом году. По данным Минстроя, в 2021-м возведено 92,6 млн кв. метров жилья.

Глава государства обратил внимание, что из-за санкций положение дел в строительной сфере осложнилось. Он призвал продлить срок действия национального проекта «Жилье и городская среда» до 2030 года.

В прошлом году в Татарстане впервые ввели в эксплуатацию 3 млн кв. метров жилья. Это было на 12,8% больше запланированного объема.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина