США повысят пошлины на 35% на некоторые российские товары

Администрация США повысит ставку таможенной пошлины до 35% на ряд наименований российского импорта в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией. Об этом пишет ТАСС.

Это затронет те товары, импорт которых еще не запретили. Белый дом пока не опубликовал список товаров, облагаемых повышенной пошлиной.

Фото: pixabay.com

Днем в Белом доме сообщали, что США повышают таможенные пошлины в отношении более чем 570 групп товаров из России на сумму около $2,3 млрд.

В марте палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Инициативу поддержали 424 законодателя, восемь выступили против. Это подразумевает лишение российского и белорусского импорта на американском рынке режима наибольшего благоприятствования.



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Татьяна Леухина