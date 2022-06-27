Дороги Набережночелнинской и Нижнекамской агломераций приведут в нормативное состояние к 2024 году

Фото: Максим Платонов (архив)

К концу 2024 года доля дорог регионального значения в Татарстане, соответствующих нормативным требованиям, должна достичь показателя в 51,6%, а дорог городских агломераций — 85%. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин.



При реализации республиканской программы национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Набережночелнинской агломерации отремонтируют без малого 30 км дорог. На эти цели предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей.

На реализацию дорожной программы в Нижнекамской агломерации направят 480 миллионов рублей. Строительно-монтажные работы коснутся 3,14 км дорог, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.



В автограде два программных объекта уже сданы в пользование — это реконструированный участок «Набережные Челны — Водозабор» и левая полоса дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск.

753,3 млн рублей из регионального бюджета пойдут на строительно-монтажные работы еще на пяти объектах: реконструкция дороги по ул. Гостева, участок от ул. Аэродромной до ул. Батенчука, ремонт дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Заинском районе, капремонт дороги Мензелинск — Русский Каран — Тогашево в Мензелинском районе, дороги Муслюмово — Саклов-Баш — Юлтимерово в Сармановском районе, дороги «Набережные Челны — Нижнекамск» — Иштеряково в Тукаевском районе.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Что касается объектов Нижнекамской агломерации, то почти полмиллиарда рублей вложат в три проблемные городские дороги. Подрядная организация уже ведет капремонт участка дороги от ул. Корабельной до ул. Южной, участок дороги от ул. Менделеева до пр. Вахитова и капремонт ул. Корабельной — от перекрестка пр. Химиков до д. 52 по ул. Корабельной. На сегодняшний день объем работ на них выполнен почти на 37%, освоено более 176 млн рублей, выделенных из регионального бюджета.

В целом в 2022 году по нацпроекту в Татарстане планируется выполнить работы на 91,3 км автодорог регионального и местного значения, из которых в Казанской агломерации — 33,8 км.

Как сообщал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, в 2022 году в дорожный сектор республики инвестируют 173,8 миллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма.

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Ангелина Панченко