В 34 км дорог Казанской агломерации вложат 5,6 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На проведение ремонтно-строительных работ дорожной сети Казанской агломерации протяженностью 33,8 км выделено более 5,6 млрд рублей, из которых 3,6 миллиарда — из федерального бюджета, 2 миллиарда — из регионального. В программу вошли как городские улицы, так и дороги регионального значения.

Как рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин, средства из федеральной казны направлены на реализацию капиталоемких объектов — Большое Казанское кольцо, дорога от ул. Несмелова до М-7 через ЖК «Серебряный бор» и Вознесенский тракт.

— Большое Казанское кольцо — сегодня у нас процент выполнения — 51, на финансирование объекта — 302 млн рублей подкреплено на текущий год. По объекту «ул. Несмелова» также ведутся работы. Здесь фактическое выполнение сегодня 31%. На Вознесенский тракт финансирование выделено и на первый, и на второй этап, — рассказал Артем Чукин.

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день при проведении работ на дорогах регионального значения в Казани освоено 313 млн рублей, или 31% от общего объема финансирования в 1 млрд рублей, сообщил первый замдиректора компании «Главтатдортранс» Александр Куканов.

По словам зампредседателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Эдуарда Вафина, в этом году в столице Татарстана будут отремонтированы шесть наиболее изношенных участков дорог, где уже ведутся работы. Там не только заменят асфальт, но также проложат тротуары, установят ограждение, дорожные знаки и светофоры, смонтируют уличное освещение.

— Это ул. Амирхана — от ул. Чуйкова до ул. Миля, ул. Четаева — от ул. Бондаренко до ул. Абсалямова, ул. Центральная в жилом массиве Салмачи, ул. Энергетиков, ул. Восход и ул. Н. Ершова. Общая протяженность, предусмотренная ремонтом, — 8,4 км, — уточнил он.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в 2022 году при проведении ремонта и строительства новых дорог на территории Татарстана освоят 60,4 млрд рублей, из которых 32,4 миллиарда — средства регионального бюджета, 28 миллиардов рублей выделены из федеральной казны. Еще 10,4 миллиарда получены по инфраструктурному бюджетному кредиту.



Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, в 2022 году в дорожный сектор республики инвестируют 173,8 миллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма.



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Ангелина Панченко