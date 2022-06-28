До конца текущего года в 78 школах Казани проведут ремонт ограждений

До конца этого года в 78 школах Казани запланирован ремонт ограждений с установкой систем контроля и управления доступом (СКУД). Об этом «Реальному времени» рассказал начальник Управления культуры городского исполкома Азат Абзалов.

Заборы возводятся, а охрана увеличивается

На сегодняшний день в рамках программы ремонта ограждений ведутся работы по монтажу и ремонту заборов, а также установке систем СКУД в 53 общеобразовательных учреждениях города.

Кроме того, Абзалов отметил, что в 2021 году лишь 80 казанских школ были оборудованы комнатами для охраны на первом этаже зданий. В этом году устройство комнат для охраны запланировано в 47 образовательных организациях, а также в 28 школах будут установлены наружные пункты контроля и пропуска.

Фото: Максим Платонов

24 мая стало известно, что в Татарстане функционируют 3 435 образовательных организаций, имеющих на своем балансе 3 595 объектов. Отмечается, что все имеющиеся здания оборудованы тревожной кнопкой для передачи сообщений в подразделения войск Национальной гвардии или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру.

76% зданий оборудованы системой видеонаблюдения.

60% зданий оснащены системами контроля и управления доступом.

Кроме того, во всех учреждениях:

есть внешнее освещение, из них 98% отвечают всем требованиям надзорных органов (в остальных требуются дополнительные точки освещения);

ограждены территории, 98% отвечают всем требованиям (в остальных требуются частичная замена или ремонт части ограждения территории).

Планы, которым суждено сбыться

5 мая стало известно, что в текущем году в 154 школах и 304 детских садах Казани появится специальная охранная сигнализация. Также в столице Татарстана намерены установить и отремонтировать ограждения, калитки и ворота на 376 объектах. А в 103 школах и 319 детсадах появится оборудование с системой экстренного оповещения при ЧС.

Фото: Максим Платонов

21 марта мэрия города сообщила, что из бюджета республики выделят 1,1 млрд рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях Казани.



На въезде на территорию 22 школ установят КПП. В 186 школах, 7 детсадах и 13 учреждениях дополнительного образования установят и отремонтируют ограждение территории. В 53 школах, 140 детсадах и 22 учреждениях дополнительного образования на первом этаже оборудуют помещения для охраны с системой видеонаблюдения, сигнализацией и тревожной кнопкой. Вблизи еще 25 школ и четырех детсадов появятся средства ограничения скорости.

Зимой «Реальное время» также выяснило, что из бюджета Казани выделили более 25 миллионов на установку системы контроля и управления доступом (СКУД), которая предназначена для организации пропускного режима сотрудников и посетителей на территорию в образовательных учреждениях. Одно устройство на одну дверь или калитку будет стоить от 1 100 до 1 600 рублей. Также городские власти решили направить почти 200 миллионов рублей на замену заборов школ и детских садов.

Максим Кокунин