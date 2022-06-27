Троих полицейских из Бавлов посадили на 27 лет за взятки и помехи Фемиде

Замначальника полиции по оперативной работе Бавлинского района, подполковник Алмаз Шакиров приговорен к 8,5 года колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей. Он и двое его бывших коллег признаны Бавлинским горсудом виновными в серии преступлений, включая получение взяток, воспрепятствование правосудию и понуждение свидетеля к даче ложных показания, сообщают источники «Реального времени».



Вместе с Шакировым реальные сроки со штрафами в 3,5 млн получили ранее уволенные из полиции следователь Ильнур Назмутдинов (9,5 года строгого режима) и оперативник Фанис Салаватов (9 лет).

Вину все трое не признали.

За полтора года разбирательства суд счел доказанными все семь эпизодов преступлений. Они связаны с расследованием дела о двойном убийстве в бавлинском селе в 2016-м году, в котором, по версии СК, под давлением обвиняемых поначалу сознался и год отсидел в СИЗО год невиновный сосед убитых Абузар Гафуров, хотя у силовиков была информация о том, кто продал и перепродал пропавшую после убийства иномарку жертв. Усилиями обвиняемых этот автомобиль даже сняли с федерального розыска за взятку в 60 тысяч рублей, еще за 100 тысяч перекупщик авто избежал уголовной ответственности, полагали в Следкоме по РТ. Суд посчитал это обвинение доказанным.

Все трое силовиков признаны виновными в превышении должностных полномочий, получении двух взяток, понуждении свидетеля-перекупщика в даче заведомо ложных показаний, а еще в воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительному следствию путем склонения заведомо невиновного к признанию в двойном убийстве. Кроме того, суд установил вину подполковника Шакирова в служебном подлоге — за письмо в Информационный центр МВД Татарстана, что оснований для дальнейшего розыска упоминавшийся выше Renault не имеется, а Назмутдинова — в изготовлении липового постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи все той же иномарки.

Защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, дело против полицейских возбудили после того, как было установлено, что в двойном убийстве виновен не сосед покойных, а двоюродные братья из Башкирии Сергей Груняхин и Вячеслав Кексель, пропавшие сразу после ЧП вместе с хозяйской иномаркой. В ноябре 2019-го Верховный суд РТ наказал старшего за расправу 20 годами колонии, младший получил срок лишь за кражу авто.

В том же году бывший обвиняемый по этому делу Абузар Гафуров предъявил государству иск в 5 млн рублей за незаконное уголовное преследование, и ему присудили 850 тысяч рублей. Решение оспорили Минфин и адвокат Гафурова, в итоге сумма выплаты выросла до 1,2 млн рублей. Однако до финала процесса над силовиками в Бавлах реабилитированный не дожил.