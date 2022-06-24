Суд в Казани арестовал обвиняемого в покушении на продавщицу «Пятерочки»

Фото: Следком по РТ

Приволжский суд Казани арестовал обвиняемого в нападении на продавщицу магазина «Пятерочка» в Казани, информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Подозреваемый в покушении на убийство — 42-летний Рамиль Хайруллин, ранее неоднократно судимый. По основной версии СК, причина нападения — неприязненные отношения между сожителями.

Следствие считает, что Хайруллин 21 июня пришел с ножом к своей 48-летней сожительнице на работу — в магазин «Пятерочка» на улице Дубравной, где после короткого разговора схватил ее за волосы и стал наносить удары. Пострадавшую увезли в больницу, подозреваемый скрылся. Полицейские задержали его по месту прописки — в Лаишевском районе.

Предварительно силовики установили, что потерпевшая и раньше сталкивалась с насилием со стороны сожителя, но до сих пор он ограничивался побоями. Потерпевшая находится в реанимации медсанчасти КФУ. Сам Хайруллин после задержания заявил — это женщина за пять лет совместной жизни «довела его до такого состояния, что он ничего не соображал».



Вчера «Реальное время» сообщало, что Следком просит заключить в СИЗО сожителя потерпевшей, задержанного накануне.



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Маргарита Головатенко