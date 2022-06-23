В Казани задержали мужчину, напавшего на женщину в одном из магазинов

В Казани задержали мужчину, который напал на продавщицу магазина «Пятерочка» по улице Дубравной. После этого он скрылся с места происшествия, его объявляли в розыск, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Сообщение о нападении на продавщицу в магазине поступило в полицию во вторник. Подозреваемого задержали вчера по месту жительства в селе Державино Лаишевского района. Им оказался неоднократно судимый 41-летний местный житель, состоящий на профилактическом учете как правонарушитель в сфере семейно-бытовых отношений.

48-летняя пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Материалы дела переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В Казани возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство». По основной версии СК, причина нападения — неприязненные отношения между сожителями. Материалы дела передали в Следком для принятия процессуального решения.



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Маргарита Головатенко