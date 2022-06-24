В Казани СК просит ареста для обвиняемого в покушении на продавца «Пятерочки»

Фото: Следком по РТ

Сегодня Приволжский суд Казани рассмотрит ходатайство следствия по делу о жестоком нападении с ножом на продавщицу магазина. По данным «Реального времени», Следком просит заключить в СИЗО сожителя потерпевшей, задержанного накануне.



В покушении на убийство подозревают 42-летнего Рамиля Хайруллина, ранее неоднократно судимого. Причем, как уточняют в МВД Татарстана, последняя судимость — не погашена.

По версии следствия, 21 июня 2022 года Хайруллин пришел с ножом к своей 48-летней сожительнице на работу — в магазин «Пятерочка» на улице Дубравной, где после короткого разговора схватил ее за волосы и стал наносить удары. Пострадавшую увезли в больницу, подозреваемый скрылся. 23 июня полицейские задержали его по месту прописки — в Лаишевском районе.

Предварительно силовики установили — потерпевшая и раньше сталкивалась с насилием со стороны сожителя, но до сих пор он ограничивался кулаками. Потерпевшая находится в реанимации медсанчасти КФУ. Сам Хайруллин после задержания заявил — это женщина за пять лет совместной жизни «довела его до такого состояния, что он ничего не соображал».



В базе данных Лаишевского райсуда — целый букет административных материалов о хулиганстве того же фигуранта. Согласно тексту решений, по пьяни он нецензурно оскорблял и собственную мать.