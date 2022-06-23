В Казани возбудили уголовное дело по факту нападения на продавщицу в магазине

В Казани возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство» после нападения на продавца магазина «Пятерочка» по ул. Дубравной. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Татарстану.

Установлено, что 21 июня ранее судимый 42-летний местный житель, находясь в магазине по ул. Дубравной, нанес многочисленные удары ножом своей 48-летней сожительнице, работающей продавцом. Женщину госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения.

Фото: УВД Казани (архив)

Напомним, 22 июня полиция и сотрудники СК Казани объявили в розыск мужчину, бросившегося с ножом на продавщицу. Пострадавшая на тот момент находилась в реанимации после проведенной операции. Состояние стабильное.

По основной версии СК, причина нападения — неприязненные отношения между сожителями. Материалы дела передали в Следком для принятия процессуального решения.

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Максим Кокунин