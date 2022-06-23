Минпросвещения подготовило стандарт церемонии поднятия флага в школах

Минпросвещения представило стандарт церемонии поднятия государственного флага России в школах. Она будет проходить еженедельно, с учетом погоды.

Поднимать флаг будут каждый понедельник. При выборе места для церемонии необходимо учитывать климатические и широтные условия, конструктивные особенности здания, специфику учебного заведения.

В осенне-зимний период рекомендуется проведение мероприятия в помещении, в весенне-летний — на открытой площадке.

Для проведения церемонии сформируют знаменную группу, в которую войдут учащиеся, имеющие различные достижения — учебные и внеучебные. В стандарте описывается также процедура выноса флага, его поднятия и порядок спуска, пишет ТАСС.

Фото: tatarstan.ru

Рекомендуется исполнение краткой версии государственного гимна России одновременно с участниками церемонии по стойке смирно.

Минобрнауки Татарстана сообщало, что в школах республики планируется начинать занятия с поднятия двух государственных флагов — России и Татарстана.

В первый раз церемонию поднятия государственного флага провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага России. С 1 сентября во всех школах страны церемония будет проходить каждую неделю.

Как выясняло на этой неделе «Реальное время», в рекомендуемый набор предметов государственной символики для образовательных учреждений республики вошли: российский флаг для флагштока; 10 настольных флагштоков с одним флагом; флагшток уличный; протокольный флаг России; большой герб России; малый герб России.



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Татьяна Леухина