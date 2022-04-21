В татарстанских школах будут поднимать два флага и играть два гимна

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В татарстанских школах начинать занятия планируется с поднятия двух государственных флагов — России и Татарстана. Исполняться будут два гимна, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

В первый раз церемонию проведут 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага России. После этого традиция продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания и в профильных сменах Министерства образования и науки Татарстана.

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября во всех школах республики церемония будет проходить каждую неделю, пишет «Интерфакс».

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление с изменениями в российскую программу «Развитие образования». Теперь школы обеспечат государственной символикой в рамках национального проекта «Образование».



Во вторник глава министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в каждой школе страны с 1 сентября 2022 года вводится исполнение государственного гимна. Также он заявил, что с первого класса в российских школах начнется историческое образование.



Татьяна Леухина