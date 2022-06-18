Скончался казанский адвокат Заури Читая

Фото: с обложки журнала "Адвокат Татарстана" за 2018 год

Сегодня ночью в Казани скончался известный адвокат, руководитель адвокатской коллегии «Читая закон», кандидат юридических наук Заури Иванович Читая. Об этом «Реальному времени» сообщили близкие покойного.



Читая считался одним из самых опытных адвокатов в Казани. Одним из его клиентов был бывший первый зампред «Татфондбанка» Рамиль Насыров. Защите удалось добиться его освобождения от уголовной ответственности по эпизодам, которые следователи в итоге вменили только главе банка Роберту Мусину. После возбуждения против Насырова и бывшего предправления «Тимер Банка» Айрата Камалова нового дела Заури Читая продолжил работу с этим клиентом.

По данным источников «Реального времени», итоговое обвинение арестованным в Москве казанским банкирам предъявили по эпизоду растраты с ущербом под 900 млн рублей, недавно адвокат Читая вместе с подзащитным приступили к ознакомлению с материалами дела, готовясь отстаивать свою версию событий на суде.

Читая родом из Абхазии, в Казани закончил юрфак и через какое-то время вернулся на родину. Был следователем, прокурором, преподавателем. Вернулся в Казань и сдал экзамен в адвокатуру.