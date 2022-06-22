Со Спасской башни Казанского кремля сняли звезду для реставрации

Со Спасской башни Казанского кремля сняли звезду для реставрации. Сейчас она находится на производственной базе и ждет своего обновления, сообщили в мэрии города.



Специалисты изготовят по старым образцам звездные лучи из нержавеющей стали. Предполагается, что конструкция прослужит несколько десятков лет. Детали реставрации звезды обсуждаются с экспертами, мастерами кузнечного дела, подрядчиками и представителями заказчика реставрационных работ Спасской башни.

Реставрировать Спасскую башню начали весной. Планируется, что памятник архитектуры XVI века по завершении работ впервые будет доступен для посещения туристами и жителями города.

Работы на стенах Казанского кремля проводят в соответствии с согласованной проектной документацией и выданным разрешением. В рамках противоаварийных работ здесь устранят разрушения кирпичной кладки, отклонения от вертикали стен прясел на некоторых участках. Также планируется ликвидировать трещины, проседание грунта и расслоения отделочного слоя.

Фото: realnoevremya.ru

В марте Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле. На эти цели предусмотрели еще почти 400 млн рублей. До этого на работы уже выделяли 339,2 млн рублей из бюджета республики.

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Маргарита Головатенко