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На реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле направят еще почти 400 млн рублей

11:39, 29.03.2022
На реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле направят еще почти 400 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле. Начальная цена договора — 399,9 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

В перечень задач входят комплекс работ по устройству витражей, ремонту гидроизоляции, оконных проемов и дверей, устройство отопления, вентиляции, систем кондиционирования, ремонт наружных тепловых сетей, канализации и др.

Фото: Максим Платонов

Оказать услугу необходимо до 31 декабря текущего года. Заявки на участие принимаются до 5 апреля. Подрядчика определят 7 апреля.

Ранее на реставрацию здания Присутственных мест уже выделяли 339,2 млн рублей из бюджета Татарстана. В 2020 году еще один тендер на эти работы выиграло ООО «Евростройхолдинг+». Компания выразила готовность провести реставрацию за 377,8 млн рублей при начальной цене контракта в 379,7 млн рублей.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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