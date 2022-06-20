21 июня пройдет заседание президиума Госсовета России — на нем выступят Минниханов, Хуснуллин и Файзуллин
21 июня состоится заседание президиума Госсовета России, сообщает пресс-служба московского Кремля. На нем рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, подготовленную Минстроем страны.
Заседание проведет российский президент Владимир Путин. Стратегия направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие отрасли, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.
На заседании с основными докладами выступят президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и глава Минстроя Ирек Файзуллин.
17 июня Путин предложил консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. По его словам, эта сфера в стране недоинвестирована на 4,5 триллиона рублей.
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