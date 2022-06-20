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21 июня пройдет заседание президиума Госсовета России — на нем выступят Минниханов, Хуснуллин и Файзуллин

15:47, 20.06.2022 1
21 июня пройдет заседание президиума Госсовета России — на нем выступят Минниханов, Хуснуллин и Файзуллин
Фото: vk.com/minstroyrfofficial

21 июня состоится заседание президиума Госсовета России, сообщает пресс-служба московского Кремля. На нем рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, подготовленную Минстроем страны.

Заседание проведет российский президент Владимир Путин. Стратегия направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие отрасли, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.

На заседании с основными докладами выступят президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Фото: kremlin.ru

17 июня Путин предложил консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. По его словам, эта сфера в стране недоинвестирована на 4,5 триллиона рублей.

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Дарья Акимова
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 июн
    c основными докладами выступят 3 татарина =)
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