«Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 как базовый для своего авиапарка

Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, компания планирует потихоньку переходить на эту модель самолета. Кроме того, Ту-214 рассматривают и другие российские авиакомпании.

Фото: tupolev.ru

В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.



В начале апреля стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация запустила производство 20 самолетов Ту-214. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь объяснил, что эти авиалайнеры должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Спустя еще пару дней сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация намерена до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214.

В начале июня генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — больше 500 с использованием высоких технологий в России. Такие самолеты, как МС-21, Ту-214 и Ил-114, уже значительно готовы.



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Дарья Акимова