В «Ростехе» заявили о планах запуска более 110 самолетов до 2025 года

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — больше 500 с использованием высоких технологий в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, такие самолеты, как МС-21, Ту-214 и Ил-114, уже значительно готовы. Он отметил, что в настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют 150 самолетов «Superjet», в этом году планируется поставка еще 20 самолетов, а с 2024 года Российская объединенная авиастроительная компания планирует поставлять в год не менее 20 самолетов этой марки.

Также Чемезов прокомментировал отказ компаний Airbus и Boeing поставлять продукцию в Россию. Он считает, что ситуация сложная, однако поставщики потеряли большой рынок сбыта, и в долгосрочной перспективе этот разрыв станет гораздо болезненнее для западных производителей, чем для России.

Фото: tupolev.ru

В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.



В начале апреля стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация запустила производство 20 самолетов Ту-214. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь объяснил, что эти авиалайнеры должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Спустя еще пару дней сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация намерена до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214.

Дарья Акимова