Минфин России внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Министерство финансов России разработало и внесло в правительство страны проект постановления, который предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли, — считают в Минфине.

Фото: wikipedia.org

Программа льготной ипотеки продлится до конца этого года. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до 6 миллионов.



Уточняется, что можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей или 15 миллионов при сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой соответственно.

17 июня президент России Владимир Путин, выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Министр строительства и ЖКХ страны Ирек Файзуллин позже сообщил, что программа может заработать уже на этой неделе.



Напомним, в России уже действовала ставка льготной ипотеки под 7% годовых. Однако 20 марта 2022 года ее увеличили до 12%. Предложение повысить ее прозвучало от вице-премьера Марата Хуснуллина и было поддержано президентом России Владимиром Путиным. 1 мая ставку понизили с 12% до 9%.

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Дарья Акимова