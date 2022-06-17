В Минстрое сообщили, что программа льготной ипотеки под 7% заработает на следующей неделе
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что программа льготной ипотеки под 7% годовых может заработать уже на следующей неделе. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам главы ведомства, во вторник решение по ней примут на Госсовете. К этому времени также проработают все необходимые детали. Он добавил, что президент страны Владимир Путин поддержал предложения правительства, которые обсуждались до этого.
Сегодня Путин, выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Сейчас она составляет 9%. Программа льготной ипотеки продлится до конца 2022 года.
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