В Минстрое сообщили, что программа льготной ипотеки под 7% заработает на следующей неделе

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что программа льготной ипотеки под 7% годовых может заработать уже на следующей неделе. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы ведомства, во вторник решение по ней примут на Госсовете. К этому времени также проработают все необходимые детали. Он добавил, что президент страны Владимир Путин поддержал предложения правительства, которые обсуждались до этого.

Фото: Максим Платонов

Сегодня Путин, выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Сейчас она составляет 9%. Программа льготной ипотеки продлится до конца 2022 года.



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Дарья Акимова