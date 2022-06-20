В казанском магазине Decathlon случился ажиотаж после объявления о приостановке продаж

Фото: Максим Кокунин

После объявления о приостановке продаж Decathlon’а в Татарстане в казанском магазине по ул. Родины, 51, случился ажиотаж. Люди массово скупают спортивный инвентарь и одежду, а скидки на некоторые товары достигают 70%, выяснило «Реальное время».

Напомним, Decathlon запланировал приостановку продаж с 26 июня, до этого времени магазины будут работать в обычном режиме. В эти выходные парковка магазина была плотно забита машинами, а поток желающих успеть приобрести спортивные товары не прекращается.

Фото: Максим Кокунин

Некоторые из отделов полностью скуплены и большая часть магазина обставлена пустыми полками.

Фото: Максим Кокунин

Фото: Максим Кокунин

Кроме того, абсолютно на весь ассортимент товаров выставлены крупные скидки. Так, средняя цена на взрослый велосипед опустилась с 29,9 тысячи рублей до 18,9 тысячи, а на детский — с 15 до 11 тысяч. Цены на кроссовки снизились с 4,5 до 3 тысяч и с 3 до 2 тысяч рублей.

Фото: Максим Кокунин

Фото: Максим Кокунин

Напомним, сейчас совершить покупки можно только в магазинах, заказы через сайт уже недоступны. Никаких уведомлений об этом нет как минимум до страницы оплаты заказа. При этом в процессе оформления покупки появляются всплывающие окна с сообщениями об ошибке.

— Через сайт сейчас магазины не доставляют товары, только через пункт выдачи, — уточнили в Decathlon.

В конце марта французская сеть магазинов объявила о приостановке деятельности в России. В том же месяце о приостановке деятельности на российской территории сообщила немецкая компания Adidas. Сначала была ограничена работа сайта и приложения, затем закрылись розничные магазины.

Максим Кокунин