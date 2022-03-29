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Decathlon приостанавливает деятельность в России

13:58, 29.03.2022 3
Decathlon приостанавливает деятельность в России
Фото: ru.m.wikipedia.org

Французская компания Decathlon объявила о приостановке деятельности в России. Об этом сообщает ТАСС.

Два отдельно стоящих магазина компании есть в Казани. Они расположены на проспекте Ибрагимова и по улице Родины.

В этом месяце о приостановке деятельности на российской территории объявила немецкая компания Adidas. Сначала была ограничена работа сайта и приложения, затем закрылись розничные магазины.

Работу в России временно приостановили сеть магазинов одежды Uniqlo, компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret, ретейлер детских товаров Mothercare, компания Swarovski и другие.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:00
    Очень жаль, хороший магазин с большим ассортиментом
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  • Анонимно 15:01
    тоже на ажиотаже заработать хотят)
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  • Анонимно 15:01
    А я думаю, когда они об этом объявят, долго не решались
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