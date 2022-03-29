Decathlon приостанавливает деятельность в России

Французская компания Decathlon объявила о приостановке деятельности в России. Об этом сообщает ТАСС.

Два отдельно стоящих магазина компании есть в Казани. Они расположены на проспекте Ибрагимова и по улице Родины.

В этом месяце о приостановке деятельности на российской территории объявила немецкая компания Adidas. Сначала была ограничена работа сайта и приложения, затем закрылись розничные магазины.

Работу в России временно приостановили сеть магазинов одежды Uniqlo, компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret, ретейлер детских товаров Mothercare, компания Swarovski и другие.



Диана Жиленкова