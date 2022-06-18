В России выпустили первые подгузники и прокладки из местной целлюлозы

Крупные российские производители — компании «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго» — выпустили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы. Об этом сообщает РБК.

Производство средств гигиены из российского сырья стало возможно благодаря переработке производимых на местных заводах бумажных кип — стопок листов плотностью 700-800 граммов на квадратный метр и толщиной около миллиметра — в формат рулонов, называемый флафф-целлюлозой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ожидается, что первые партии товара поступят в магазины до конца июня.

В конце марта глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню.



Ранее заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов сообщал, что средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов. По его словам, сырья для товаров гигиены закуплено на 3 месяца вперед, а запасы есть на 6 месяцев минимум.



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Татьяна Леухина