Мантуров заявил, что запасы востребованных повседневных товаров возвращаются к стандартному уровню

Складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Запасы средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии варьируются от двух недель до трех месяцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спрос на некоторые категории в конце февраля и первой декаде марта был в два-три раза выше обычного, но сейчас пошел на убыль, передает «РИА Новости».

Ранее заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов. По его словам, сырья для товаров гигиены закуплено на 3 месяца вперед, а запасы есть на 6 месяцев минимум.



Татьяна Леухина