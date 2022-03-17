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В Минпромторге заверили, что средства бытовой химии всегда будут на полках магазинов

11:54, 17.03.2022
В Минпромторге заверили, что средства бытовой химии всегда будут на полках магазинов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Сырья для товаров гигиены закупили на 3 месяца вперед, а запасы есть на 6 месяцев минимум, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever объявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее. В компании заявили, что продолжат поставлять произведенные в России предметы первой необходимости и гигиенические средства.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что искусственное повышение цен на продукцию, производимую в России, якобы в связи с санкциями, недопустимо. Он обратил внимание на то, что в ряде регионов почти вдвое выросли цены на продукты питания, в том числе на детское питание, а еще на подгузники и лекарства.

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер на этой неделе рассказал, что население не горит желанием сметать с полок товары личной гигиены и бытовой химии. Ажиотажа нет. Однако стиральный порошок, туалетная бумага и подгузники подорожали. При этом подешевели спички, антисептики для рук и бутылочки для кормления.

Татьяна Леухина
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