В Минпромторге заверили, что средства бытовой химии всегда будут на полках магазинов

Средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.



Сырья для товаров гигиены закупили на 3 месяца вперед, а запасы есть на 6 месяцев минимум, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever объявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее. В компании заявили, что продолжат поставлять произведенные в России предметы первой необходимости и гигиенические средства.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что искусственное повышение цен на продукцию, производимую в России, якобы в связи с санкциями, недопустимо. Он обратил внимание на то, что в ряде регионов почти вдвое выросли цены на продукты питания, в том числе на детское питание, а еще на подгузники и лекарства.



Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер на этой неделе рассказал, что население не горит желанием сметать с полок товары личной гигиены и бытовой химии. Ажиотажа нет. Однако стиральный порошок, туалетная бумага и подгузники подорожали. При этом подешевели спички, антисептики для рук и бутылочки для кормления.



Татьяна Леухина