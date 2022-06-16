Туроператоры предупредили о дефиците путевок в Турцию на ближайшие даты

Спрос на путевки в Турцию существенно превышает предложение, сейчас фиксируется дефицит туров на ближайшие даты. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

— Купить туры в Анталью с вылетом через два-три дня невозможно даже из Москвы. С курортами Эгейского побережья еще более дефицитная ситуация, — говорится в сообщении организации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом ситуация постепенно выправляется. В настоящее время расширяется ранее перевозка российских авиакомпаний в Турцию как количественно, так и географически. Туроператоры рекомендовали россиянам планировать свой отдых в этой стране заранее и брать путевки как минимум за две недели до вылета.

В апреле стало известно, что в Турции появятся две авиакомпании, предназначенные в первую очередь для рейсов в Россию.



Ранее исследование показывало, что Турция популярна у 11% опрошенных казанцев, которые решили провести отпуск за рубежом.

Татьяна Леухина