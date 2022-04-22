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В Турции планируют создать вторую авиакомпанию для туристов из России

03:31, 22.04.2022 1
В Турции планируют создать вторую авиакомпанию для туристов из России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Турции появится вторая авиакомпания, предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Базироваться перевозчик будет в Анталье. Компания MGA уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Организовать работу планируется в кратчайшие сроки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Компания начнет свою деятельность с четырех самолетов типа Boeing-737-900 и Boeing-777. В первую очередь рейсы будут выполняться в Россию, в дальнейшем географию планируют расширять.

На прошлой неделе стало известно, что в конце мая начнет работать новая турецкая авиакомпания, которая будет заниматься перевозками туристов из России на курорты страны. На первом этапе авиакомпания будет использовать пять лайнеров Airbus.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:56
    так на boeing будут летать или airbus? думать надо что пишите!!!
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