В Турции планируют создать вторую авиакомпанию для туристов из России

В Турции появится вторая авиакомпания, предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Базироваться перевозчик будет в Анталье. Компания MGA уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Организовать работу планируется в кратчайшие сроки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Компания начнет свою деятельность с четырех самолетов типа Boeing-737-900 и Boeing-777. В первую очередь рейсы будут выполняться в Россию, в дальнейшем географию планируют расширять.

На прошлой неделе стало известно, что в конце мая начнет работать новая турецкая авиакомпания, которая будет заниматься перевозками туристов из России на курорты страны. На первом этапе авиакомпания будет использовать пять лайнеров Airbus.

Татьяна Леухина