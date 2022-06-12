Вступление республик Донбасса в состав России потребует дополнительных выборов в правительство

Вступление Донецкой и Луганской народных республик в состав России потребует дополнительных выборов в Госдуму и повлечет изменение состава Совета Федерации. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, передают «РИА Новости».

Так, при вхождении республик в состав России, от них будут делегированы сенаторы в Совет Федерации, а также могут понадобиться дополнительные выборы в Госдуме, чтобы допустить до работы нижней палаты парламента представителей ДНР и ЛНР.

Фото: denis-pushilin.ru

В конце марта глава Народной милиции ДНР Денис Пушилин допустил возможный сценарий, когда республика войдет в состав России. До этого глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России может пройти на территории республики в ближайшее время. В Государственной думе тогда указали, что сейчас для подобного шага неподходящее время.



Артем Гафаров