В Болгаре эвакуировали Спасскую ЦРБ после звонка о «минировании»

В Болгаре эвакуировали Спасскую ЦРБ из-за поступившего звонка о «минировании». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

В конце мая более чем 40 судов в Татарстана получили сообщения о минировании. Среди них — Вахитовский, Кировский, Приволжский, Московский, Авиастроительный и Ново-Савиновский суды Казани. Также в мае подобные сообщения поступали и в несколько школ столицы Татарстана.

Фото: zdrav.tatar.ru

О том, насколько реальную угрозу несут «минирования», правильно ли реагируют правоохранители, скольких «информаторов» находят, можно ли все-таки расслабиться и причем здесь искусственный интеллект, рассказывал в интервью «Реальному времени» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Татьяна Леухина