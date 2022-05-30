В школы Казани в понедельник поступили очередные сообщения о «минировании»

В понедельник на электронные почты нескольких школ Казани поступили очередные сообщения с угрозами о минировании, сообщили в мэрии города.

— Отметим, что все школы, в которых запланировано проведение экзаменов, накануне уже были проверены специалистами. Руководители действуют по инструкции, — сказано в сообщении исполкома.



Фото: realnoevremya.ru

В Казани эвакуация школ и их обследование спасателями в связи с угрозами проходит чуть ли не каждую неделю. На прошлой неделе сообщения сразу в несколько школ поступили в понедельник 23 мая, а на до этого — 16 и 18 мая.

О том, насколько реальную угрозу несут «минирования», правильно ли реагируют правоохранители, скольких «информаторов» находят, можно ли все-таки расслабиться и причем здесь искусственный интеллект, в интервью «Реальному времени» рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Маргарита Головатенко