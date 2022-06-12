Стихотворение Рогозина на фоне «Сармата», флаг из роз и «не Макдоналдс» — День России в стране и за ее пределами

Сегодня отмечается День России в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Впервые праздник 12 июня начали отмечать еще в 1995 году, и с тех пор он стал одним из главных. В этот день, а иногда программа растягивается и на несколько (как в этом году в Казани, — прим. ред.), по всей России и за ее пределами проходят концертные программы и различные акции. «Реальное время» собрало важные события Дня России.

Поздравление дня: Рогозин зачитал стихотворение из «Брата-2»

С Днем России оригинально поздравил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин — он прочел стихотворение о родине из фильма «Брат-2».

В это время демонстрируется видео с российской военной техникой: кадры с парада Победы на Красной площади, движение машин комплекса ПВО С-400, взлеты стратегических бомбардировщиков Ту-160, производимых в Казани. А заключительные слова стихотворения Рогозин произносит на фоне старта тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

События дня: закладка кораблей и награждение Путиным директора Елабужского музея-заповедника

По уже сложившейся традиции президент России Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и Государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год. Госпремию получила и генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Фото: kremlin.ru

— Под ее руководством Елабужский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник вошел в число ведущих музейных комплексов России, стал примером того, как нужно сохранять историческое наследие в современном, развивающемся городе, — сказал президент.

Другим важным событием Дня России стала закладка кораблей для Военно-морского флота — это две подлодки, тральщик, корвет и два исследовательских корабля. Последние заложили на Зеленодольском заводе имени Горького. Кораблям присвоены наименования «Леонид Бекренёв» и «Борис Бобков» — в честь руководителей советской военно-морской разведки.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского муниципального района

Отдельно стоит отметить празднование Дня России в Донбассе. Например, в Херсоне подняли российский флаг и выступила рок-группа «Земляне», которая с концертом приедет и в Казань.



Акции дня: флаг из роз и рекордное Знамя Победы

Так, в Москве более 1000 волонтеров из 13 стран развернули самое большое Знамя Победы в мире. Размер полотна — 2 022 кв. метра, 33 метра в ширину и 63 метра в длину. Его изготовили специально для акции из полиэфирного шелка — легкой и воздушной ткани с невысокой плотностью, при этом знамя все равно весит 200 килограммов.



Над Казанью парашютисты развернули российский флаг.

В Израиле, в крупнейшем парке Тель-Авива, был развернут российский триколор площадью 600 кв. м.

А в Краснодаре создали триколор из 50 тыс. бутонов роз. Площадь флага — 30 кв. м.

Открытие дня: не «Макдоналдс», а «Вкусно — и точка»

В День России на Пушкинской площади в Москве на Большой Бронной открылся первый обновленный «Макдоналдс» — под новым названием «Вкусно — и точка». Открытие даже посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Примечательно, что первый ресторан сети также открылся на этом месте, произошло это еще 31 января 1990 года.

Уже завтра, 13 июня, в стране откроются 50 ресторанов обновленной сети, а до конца июня их будет около 200. В ближайшие 5—6 лет количество заведений планируется увеличить с 850 до тысячи.

Помимо логотипа, изменилась упаковка и форма сотрудников, а из блюд убрана приставка «Мак». И это еще не все, в скором времени в ресторанах сети начнут продавать новую газировку вместо Coca-Cola, запасы которой не вечны.

Дарья Пинегина