В Зеленодольске началось строительство двух кораблей для исследования шельфа Мирового океана

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского муниципального района

Сегодня в Зеленодольске прошла церемония закладки корпусов двух кораблей, которые будут заниматься исследованиями шельфа Мирового океана. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе районной администрации.

— Церемония прошла в рамках массовой закладки кораблей для ВМФ России, в режиме видео-конференц-связи с тремя другими судостроительными предприятиями, при участии главнокомандующего Военно-морским флотом России Н.А. Евменова, — пояснили там.

В церемонии принимали участие заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и генеральный директор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского муниципального района

Кораблям присвоены наименования «Леонид Бекренёв» и «Борис Бобков» — в честь руководителей советской военно-морской разведки.

В целом Военно-морской флот России в 2022 году получит 46 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.

В конце октября на Зеленодольском заводе заложили многофункциональное аварийно-спасательное судно. Судно такого класса на предприятии будут строить впервые. Корабль будет 15 метров в ширину и 73 метра в длину. Работы обещают завершить в декабре 2024 года.

Артем Гафаров