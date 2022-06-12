В Зеленодольске началось строительство двух кораблей для исследования шельфа Мирового океана
Сегодня в Зеленодольске прошла церемония закладки корпусов двух кораблей, которые будут заниматься исследованиями шельфа Мирового океана. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе районной администрации.
— Церемония прошла в рамках массовой закладки кораблей для ВМФ России, в режиме видео-конференц-связи с тремя другими судостроительными предприятиями, при участии главнокомандующего Военно-морским флотом России Н.А. Евменова, — пояснили там.
В церемонии принимали участие заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и генеральный директор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров.
Кораблям присвоены наименования «Леонид Бекренёв» и «Борис Бобков» — в честь руководителей советской военно-морской разведки.
В целом Военно-морской флот России в 2022 году получит 46 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.
В конце октября на Зеленодольском заводе заложили многофункциональное аварийно-спасательное судно. Судно такого класса на предприятии будут строить впервые. Корабль будет 15 метров в ширину и 73 метра в длину. Работы обещают завершить в декабре 2024 года.
Справка
Корабли проекта 03182р — научно-исследовательские корабли, предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны
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