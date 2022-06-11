Как в Татарстане отметят День России — подробная программа

Ежегодно День России, который отмечается 12 июня в честь принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, проходит с большим размахом по всей стране. И в этом году президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу отпраздновать его широко и достойно. «Реальное время» напоминает программу празднования в крупных города Татарстана.

Казань: празднование продлит Газманов

В столице Татарстана не поскупились выделить на празднование 9,5 миллиона рублей, из которых около миллиона ушло только на одно выступление группы «Пицца». Вообще, отмечать День России в столице Татарстана начали еще 9 июня — тогда прошел литературно-патриотический вечер «Культуру не отменишь» у театра кукол «Экият».

Основные празднования, конечно же, придутся на 12 июня. Все начнется с концерта патриотических песен в парке им.Урицкого в 10.30. В 12.00 начнется концерт финалистов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Казанском кремле, а в 18.00 стартует главный концерт — с выступлениями народной артистки Татарстана Гузель Уразовой, Сергея Скачкова, групп «Земляне» и «Пицца».

Пока в центре будет идти концерт, в сквере по улице Зайни Султана в 19.30 начнется другая программа, включающая в себя патриотическую викторину и показ фильма под открытым небом .

Завершится День России праздничным салютом, которым можно будет полюбоваться с набережной у Центра семьи «Казан» и с площади у Дворца земледельцев.

Фото: kzn.ru

Однако на этом празднование не завершится — 14 июня в 19.00 пройдет концерт Олега Газманова у Центра семьи «Казан». До него выступят исполнитель татарской музыки Марат Яруллин и артисты Казанской городской филармонии.

Тут же стоит отметить, что 12 июня с 15.00 до 23.00 и 14 июня с 12.00 до 23.00 будет ограничено движение в обе стороны по улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

Фото: kzn.ru

Набережные Челны: битва дронов и пять концертных программ

В автограде концертные программы пройдут сразу на нескольких площадках, расписание представлено ниже:

Но главной изюминкой станет Drone Fest в парке Гренада. Включает он в себя гонку на квадрокоптерах и показ выпускных работ участников проекта «Drone team Гренада» — первой школы дронов.

Нижнекамск: квест и показ фильма

В Нижнекамске День России пройдет в парке «СемьЯ». С 14.00 для жителей и гостей пройдут мастер-классы, ярмарка мастеров, концертная программа с участием местных творческих коллективов и много другое. Празднование завершится показом фильма «Счастье в конверте» под открытым небом.

Из необычного — можно поучаствовать в квест-игре и отправиться в путешествие по городу на велосипеде, роликах или самокате. Начало запланировано на 18.00, сбор — у антикафе «Тыква». Из нюансов — нужна предварительная запись по номеру телефона в WhatsApp (8 919 634-85-04).

Фото: vk.com/nknews

Альметьевск: велосипедная гонка и программа в парке

В нефтяной столице Татарстана День России отмечается в один уикенд с Сабантуем, который проходит сегодня. А завтра пройдет пятая юбилейная велогонка Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2022. Участники будут соревноваться на дистанциях в 25, 50 и 100 километров, предусмотрена и гонка для детей.

Не обойдется без перекрытия дорог, так как длина трассы в одну сторону составляет 12,5 километра. Так, с 8.00 до 16.00 закроют движение по улице Шевченко — от перекрестка с проспектом Тукая до проспекта Строителей. С 9.30 до 16.00 перекроют оставшуюся часть улицы Шевченко, до проспекта Зарипова. Также в это время будет ограничено движение на выезд в сторону Казани ­­– от кольца Шевченко — Зарипова до Кульшариповского кольца, а также часть федеральной трассы от Кульшариповского кольца до так называемого Миннибаевского кольца.

Фото: timerman.org

Праздничная программа пройдет и в городском парке культуры и отдыха имени 60-летия нефти Татарстана, которая стартует в 15.00. Завершится она выступлением заслуженного артиста республики Федора Кузнецова. Полная программа — на фото:

Фото: almet-park.ru

Елабуга и Зеленодольск: без празднования Дня России, но с Сабантуем

В Елабуге завтра основным событием станет Сабантуй, празднование которого пройдет на городском ипподроме. Поэтому какой-то отдельной программы на День России нет.

Фото: vk.com/elabuga_official

Аналогичная ситуация и в Зеленодольске, где все силы также бросили на Сабантуй. Из знаковых мероприятий завтра пройдет только торжественная церемония закладки двух кораблей для Военно-морского флота на Зеленодольском заводе.

Дарья Пинегина