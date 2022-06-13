Производство бумаги и бумажной продукции в Татарстане выросло на 10%

Фото: Артем Гафаров

В январе — апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Татарстане на 10,3% выросло производство бумаги и бумажной продукции, следует из данных Татарстанстата.

В январе, по сравнению с первым месяцем прошлого года, рост производства составил 10,1%, в феврале — 2,2%, в марте — 14,9%, в апреле — 13,1%. За первые три месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го производство выросло на 9,3%.

В середине мая стало известно, что американский производитель бумаги SvetoCopy решил уйти с российского рынка. После этого цены на бумагу и типографские услуги начали расти. Были некоторые сомнения насчет того, хватит ли продукции для нормального проведения школьных выпускных экзаменов.

Фото: Ринат Назметдинов

В начале июня в родительский чат одной из школ пришло сообщение о том, что якобы в 11 городских учебных заведениях не хватает бумаги для проведения экзаменов. В Минобрнауки Татарстана эту информацию опровергли и сообщили, что пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ обеспечены всем необходимым.

На следующий день директор школы №12 Розалия Козловская рассказала, что родителей ввели в заблуждение, а указанное сообщение было адресовано руководителям учебных заведений. В нем школы просили просто поделиться бумагой и перенести пачки из одной в другую, но ни о какой нехватке речи не было.

Артем Гафаров