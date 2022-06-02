В 11 школах Казани родителей попросили сдать бумагу для ЕГЭ и ОГЭ — Минобразования проведет проверку

Фото: Артем Гафаров

«Бумага выдавалась с запасом»

В Татарстане достаточно бумаги для проведения ЕГЭ и ОГЭ. Так в пресс-службе Минобрнауки республики отреагировали на информацию о том, что из-за нехватки ее требуют со школ и родителей.

— Бумага во все районы выдавалась с учетом количества выпускников и экзаменов, которые они сдают. Для проведения государственной итоговой аттестации в Татарстане ее достаточно. Если вдруг в школе бумага закончилась, то руководство может обратиться в РЦМКО за дополнительной партией, — сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Фото: Максим Платонов

В Минобрнауки рассказали, что в их ведомство, в управление образования Казани и РАНО не поступали жалобы на то, что с родителей собирают бумагу. Также обратили внимание и на то, что сейчас прошло только два дня экзаменов, а впереди еще шесть — за такой период бумага не могла закончиться просто физически.

В 11 школах Казани родителей попросили сдать бумагу для ЕГЭ и ОГЭ

Вместе с этим читатели «Реального времени» сообщают, что в родительские чаты некоторых школ классные руководители рассылают сообщения о необходимости сдать бумагу. Якобы это связано с тем, что РЦМКО предоставило недостаточное количество.

В список школ, которым якобы не хватает бумаги, попали 11 образовательных учреждений. Среди них лицеи №116 и 131, IT-лицей КФУ, гимназии №3, 12 и 96, а также Казанская кадетская школа-интернат им. Бориса Кузнецова. Всем им якобы требуется от одной до трех коробок бумаги с учетом того, что в одной будет пять пачек.

Фото: Максим Платонов

В Минобрнауки Татарстана подчеркнули, что директора школ тоже не заявляют о проблеме нехватки бумаги, и пообещали разбираться с каждым конкретным случаем отдельно.



Вместе с этим в ведомстве напоминают, что принудительные сборы в образовательных учреждениях недопустимы. Сдавать деньги родители могут только на добровольной основе. Обо всех подобных нарушениях следует сообщать в Департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Татарстана.

1 апреля в Минпромторге России заявили, что в стране стабилизировалась ситуация с бумагой. По словам замглавы министерства Виктора Евтухова, цены на нее возвращаются к уровню февраля.

Однако уже в мае американский производитель бумаги SvetoCopy объявил о своем уходе с российского рынка. Компания намерена продать Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, который расположен в Ленинградской области и принадлежит НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус».

Артем Гафаров