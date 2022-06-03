«В сообщении просили просто поделиться»: директор школы №12 о сборе бумаги для ЕГЭ

Фото: скриншот сервиса «Google. Maps»

На днях в родительский чат одной из школ Казани пришло сообщение с просьбой сдать бумагу для проведения ЕГЭ. Как выяснилось сегодня, это сообщение разослали руководителям образовательных организаций с просьбой просто поделиться при возможности. Об этом «Реальному времени» рассказала директор школы №12 Розалия Козловская.

— Это же просят не у родителей, а у школ. Во-первых, это первое сообщение, там их было несколько. Первое сообщение, да, поступило к нам — директорам школ — с просьбой. Было и второе сообщение, в котором указывалось, что школы просят по возможности их предоставить, — рассказала она.

Фото: Максим Платонов

По словам Козловской, в сообщении просили просто поделиться бумагой. Это связано, в том числе, с тем, что ЕГЭ проводится не в каждой образовательной организации. В этом случае одна школа может просто предать бумагу другой.

— Дети не в каждой школе ЕГЭ сдают. Вот мои дети идут, например, в школу №13, сдают там математику. И мы коллегам всегда рады. Ну как я не отдам бумагу, чтобы мои дети писали? Конечно, мы обязательно поделимся. Конечно, мы поделимся с нашими коллегами в РЦМКО. Это школа делится, — сказала Козловская.

Вместе с этим она подчеркнула, что ни о какой покупке бумаги речи изначально не шло. По ее словам, в каждой школе заранее предусматривают наличие бумаги конкретно для экзаменов. Поэтому проблем с этим вопросом в школе №12 никогда не стояло. Кроме того, как рассказали в Минобрнауки Татарстана, для проведения ГИА бумагу выдают с запасом. Здесь учитывается количество сдающих и предметы, которые они пишут.

Фото: Максим Платонов

О том, как сообщение попало к родителям, Козловская ответить не смогла. По ее словам, все это решается на усмотрение самой образовательной организации. В школе №12 нет пункта приема экзаменов, и ни о какой просьбе закупить бумагу родителям там вопрос не поднимался.

— Если мои коллеги спрашивают — мы всегда друг друга поддерживаем. Директорский корпус у нас дружный. Мы всегда готовы прийти на помощь друг другу в любых вопросах. Сегодня помогли мы — завтра помогут нам, — рассказала Козловская.

В случае нехватки бумаги, как рассказала она, директора школ могут обратиться к своим коллегам. Кроме того, Минобрнауки отмечает, что РЦМКО при необходимости может выдать новую партию, если предыдущая заканчивается.

Артем Гафаров