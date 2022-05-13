Американский производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России

Американский производитель бумаги Sylvamo, который также выпускает продукцию под брендом SvetoCopy, объявил об уходе из России. Компания намерена продать Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, который расположен в Ленинградской области и принадлежит НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус».

— Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, в том числе получить одобрение нашего совета директоров, а также необходимые разрешения правительства для выполнения сделки, — цитирует заявление Sylvamo ТАСС.



Фото: pxhere.com

После начала специальной военной операции на Украине многие компании объявили об уходе из России. Среди них — бренды одежды, производители электроники, бытовой техники, сладостей и т. д.

Например, на прошлой неделе немецкий разработчик программ для удаленного доступа, управления и обслуживания TeamViewer объявил о полном прекращении деятельности на территории России и Белоруссии.

Диана Жиленкова