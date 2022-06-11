«Студенческим автобусом» в Татарстане пользуется до 45 человек еженедельно

Какие маршруты есть сейчас

В Татарстане на минувшей неделе вновь прозвучала инициатива Минмолодежи ввести в республике студенческие льготные проездные на общественный транспорт. Тем временем уже с 2017 года молодежная организация «Лига студентов Республики Татарстан» реализуется проект «Студенческий автобус» совместно с автовокзалом «Восточный». В его рамках обучающиеся могут получить скидку на междугородние переезды до 70%. Такими подробностями с «Реальным временем» поделилась руководитель проекта Аида Нуртдинова.

— Еженедельно пользуются услугами проекта от 10 до 45 студентов в разных направлениях, — рассказала она.

Фото: Олег Тихонов

Сейчас студенты могут получить скидки по девяти направлениям:

Казань — Кумертай.

Казань — Набережные Челны.

Казань — Тюлячи.

Казань — Уфа.

Казань — Москва.

Казань — Буинск.

Казань — Бугульма.

Казань — Альметьевск.

Казань — Йошкар-Ола.

Какие изменения претерпела программа за годы существования

За время своего существования проект претерпел некоторые изменения. Если раньше для поездки студентов собирали организованной группой, то сейчас они могут воспользоваться скидкой при поездках во всех автобусах указанных направлений.

Кроме того, поделилась Нуртдинова, с сентября «Студенческий автобус» ждут нововведения: станут доступны новые маршруты, а отъезды будут осуществляться не только с автовокзала «Восточный». О том, какие будут маршруты, изданию не сообщили.

Также «Лига студентов» периодически устраивает розыгрыши бесплатных билетов по доступным в рамках проекта маршрутам.

Фото: realnoevremya.ru

Для того, чтобы компенсировать проезд на общественном транспорте внутри города, существует другой проект — «Транспортный грант». В конце января этого года замглавы Минмолодежи Татарстана Софья Мустафина рассказала, что его в республике получили около шести тысяч человек, а общая сумма субсидирования составила 60 миллионов рублей. Ввиду разной стоимости проезда в городах, размер выплат разный. Так, например, в Казани они составили около 11 тысяч на человека.

Идею льготного проезда в общественном транспорте для студентов в Татарстане уже давно обсуждают. 9 июня официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что профильные министерства вновь начали прорабатывать этот вопрос. Не исключено, что для студентов установят единый тариф на проезд разными видами транспорта в 21 рубль.

Артем Гафаров