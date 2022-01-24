В Татарстане почти 6 тысяч студентов получат транспортные гранты

В Татарстане выбрали почти 6 тысяч студентов, которые получат транспортные гранты. Об этом заявила заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Некоторые из них уже получили выплату. В этом году на проект «Транспортный грант» выделили 60 млн рублей. Чтобы претендовать на грант, нужно быть отличником и социально активным студентом. После конкурса студенты получают карту, на которую в дальнейшем приходит определенная сумма. Для Казани, например, она составляет 11 тыс. рублей, передают «Челнинские известия».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце декабря зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков направил депутатские запросы премьер-министру Татарстану Алексею Песошину, министру по делам молодежи РТ Тимуру Сулейманову и президенту «Лиги студентов РТ» Руфату Киямову по поводу транспортного гранта для студентов. Он предложил властям изменить положение конкурса, перераспределив квоты в равных пропорциях между социально незащищенными, активистами и отличниками.



Татьяна Леухина