Минпросвещения утвердило стандарт по поднятию государственного флага в школах

В России утвердили стандарт поднятия флага в школах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он согласован с председателем геральдического совета при президенте России. В стандарте описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага и герба России, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

13 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования», согласно которому все школы страны обеспечат государственной символикой в рамках национального проекта «Образование».



Минобрнауки Татарстана сообщало, что в школах республики планируется начинать занятия с поднятия двух государственных флагов — России и Татарстана.

В первый раз церемонию поднятия государственного флага провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага России. С 1 сентября во всех школах страны церемония будет проходить каждую неделю.

Как выяснило на этой неделе «Реальное время», в рекомендуемый набор предметов государственной символики для образовательных учреждений республики вошли: российский флаг для флагштока; 10 настольных флагштоков с одним флагом; флагшток уличный; протокольный флаг России; большой герб России; малый герб России.



Татьяна Леухина