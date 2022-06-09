Минпросвещения утвердило стандарт по поднятию государственного флага в школах
В России утвердили стандарт поднятия флага в школах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Он согласован с председателем геральдического совета при президенте России. В стандарте описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага и герба России, пишет ТАСС.
13 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования», согласно которому все школы страны обеспечат государственной символикой в рамках национального проекта «Образование».
Минобрнауки Татарстана сообщало, что в школах республики планируется начинать занятия с поднятия двух государственных флагов — России и Татарстана.
В первый раз церемонию поднятия государственного флага провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага России. С 1 сентября во всех школах страны церемония будет проходить каждую неделю.
Как выяснило на этой неделе «Реальное время», в рекомендуемый набор предметов государственной символики для образовательных учреждений республики вошли: российский флаг для флагштока; 10 настольных флагштоков с одним флагом; флагшток уличный; протокольный флаг России; большой герб России; малый герб России.
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