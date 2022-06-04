Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против иностранных наемников

Генеральная прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело против иностранных наемников, двух граждан Великобритании и подданного Королевства Марокко. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Их обвиняют по статьям «совершение преступления группой лиц…", «насильственный захват власти или насильственное удержание власти...», «наемничество», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В надзорном ведомстве допустили, что с учетом военного времени наемников могут приговорить к наказанию в виде смертной казни. Первое судебное заседание состоится в ближайшее время.

На этой неделе официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что с начала мая приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России фактически иссяк. По данным Минобороны страны, на сегодняшний день их общая численность сократилась практически в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек.