Объем платных услуг населению в Татарстане вырос на 14%

Фото: Максим Платонов (архив)

Объем платных услуг населению в Татарстане по итогам января—апреля 2022 года оценивается в 115,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 14%.

На бытовые услуги приходится 17,1 миллиарда рублей, или 14,8%. По сравнению с январем—февралем 2021 года их объем вырос на 28,7%.

Наибольший объем платных услуг населению в Татарстане за первые четыре месяца 2022 года зарегистрировали за март — почти 29,3 миллиарда рублей. В январе он составил 29 миллиардов, в феврале — 28,75 миллиарда, в апреле — 28,5 миллиарда.

Фото: Татарстанстат

Напомним, в Татарстане по итогам первого квартала 2022 года объем платных услуг составил 87,2 миллиарда рублей. Это на 13,3% больше, чем за январь—март прошлого года, когда он составлял 75,6 миллиарда.

В 2021 году татарстанцам оказали платные услуги на 301,1 миллиарда рублей, что на 9,4% больше, чем в 2020-м. Из них на бытовые услуги приходилось 43 миллиарда рублей.



Татьяна Демина