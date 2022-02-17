В 2021 году татарстанцам оказали платные услуги на 301 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году в Татарстане местным жителям оказали платные услуги на 301,1 млрд рублей, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году. Из них 43 млрд рублей приходится на бытовые услуги. Такие данные приводит Татарстанстат.

Отмечается, что в 2020 году объем платных услуг населению республики составил 262,7 млрд рублей. На долю бытовых услуг пришлось 36,5 млрд рублей, что на 10,5% меньше, чем в 2021 году.

Фото: tatstat.gks.ru

Также сегодня сообщалось, что в РТ в прошлом году оборот розничной торговли превысил триллион рублей. Из них 464,8 млрд рублей относится на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия. Еще более 621 млрд рублей пришлось на непродовольственные товары.

Диана Жиленкова