В Татарстане объем платных услуг населению в январе — марте увеличился на 13,3%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по итогам первого квартала 2022 года объем платных услуг составил 87,2 миллиарда рублей. Это на 13,3% больше, чем за январь — март прошлого года, когда он составлял 75,6 миллиарда.



Отмечается, что с учетом индекса потребительских цен на услуги индекс физического объема (ИФО) в процентах составил 107,6% к первому кварталу 2021 года.

На бытовые услуги в общем объеме пришлось 12,5 миллиарда рублей, или 14,3%. Такие данные приводит Татарстанстат. С учетом индекса потребительских цен на услуги ИФО в процентах составил 117,2% к первому кварталу 2021 года.

Источник: Татарстанстат

В первом квартале 2021 года на бытовые услуги приходилось 9,3 из 75,6 миллиарда рублей, или 12,3%.

По данным Татарстанстата, в январе — феврале 2022 года в Татарстане объем платных услуг населению оценивался в 58,6 млрд рублей. Таким образом, за март он составил 28,6 миллиарда.



Напомним, в 2021 году в Татарстане местным жителям оказали платные услуги на 301,1 миллиарда рублей, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году. Из них 43 миллиарда рублей приходилось на бытовые услуги.



Татьяна Демина