Законопроект о создании движения «Большая перемена» принят Госдумой в первом чтении

Фото: движение «Большая перемена»

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщает «РИА Новости».

В его текущей редакции законопроект предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Ими смогут стать все дети с шести лет. Организацией воспитания и досуга детей займутся взрослые наставники, ими могут быть и родители. В движении могут участвовать казачьи общества, общины коренных малочисленных народов и общественно полезные фонды. Наблюдательный совет может возглавить президент России Владимир Путин.

Отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией. Ее целью станет подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, достижений мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству и т.д.

Фото: wikipedia.org

В мае законопроект «Большая перемена» внесли на рассмотрение в Госдуму. Движение будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.

Глава Комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина сообщала, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию.

В середине мая СМИ писали, что экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов может возглавить новое общественное движение, созданное по образу пионерии. Новое движение создадут на базе уже существующих структур, которые работают по соответствующему направлению. К такому, например, относится и «Большая перемена». 18 мая Фаттахов стал сопредседателем Российского движения школьников.

Дарья Акимова